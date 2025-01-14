Джоан Роулінг порівняла звинуваченого у зґвалтуваннях письменника Ніла Ґеймана з Гарві Вайнштейном

Про це пише Deadline.

У понеділок, 13 січня, журнал New York опублікував великий матеріал, в якому згадав старі та описав нові звинувачення у сексуальному насильстві проти популярного британського письменника Ніла Ґеймана. Після цього інша популярна британська письменниця, авторка багатьох романів і детективів Джоан Роулінг порівняла автора романів "Зоряний пил", "Американські боги" й "Книга кладовища" з опальним кінопродюсером Гарві Вайнштейном.

"Літературна тусовка, яка б могла так багато сказати про Гарві Вайнштейна до того, як його засудили, дивно мовчала у своїй реакції на численні звинувачення проти Ніла Ґеймана від молодих жінок, які ніколи не зустрічалися, але — як і у випадку з Вайнштейном — розповідають на диво схожі історії", — написала Роулінг у соцмережі X.

The literary crowd that had a hell of a lot to say about Harvey Weinstein before he was convicted has been strangely muted in its response to multiple accusations against Neil Gaiman from young women who'd never met, yet - as with Weinstein - tell remarkably similar stories. — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 13, 2025

Подібно до Вайнштейна, Ґеймана не тільки звинуватили в нападах на жінок, але й закидали йому використання угод про нерозголошення та хабарів, щоб змусити своїх імовірних жертв мовчати. Крім того, як і у випадку з Вайнштейном, а також Біллом Косбі, Денні Мастерсоном та іншими, які за останні кілька років постали перед судом за зґвалтування та напад, повідомлення від різних жінок демонструють однаковий "почерк" імовірного нападника.

У липні 2024 року дві жінки розповіли про грубий і принизливий секс із письменником, який, за їхніми словами, не завжди був за згодою. Ці відомості стали предметом заяви до поліції в Новій Зеландії. Сам Ґейман ці звинувачення рішуче заперечував.

Звинувачення охоплюють два десятиліття й стосуються двох молодих жінок: няні дитини Ґеймана та шанувальниці його творів, імʼя якої не називається. Жінки розповіли, що автор романів "Зоряний пил", "Американські боги" й "Книга кладовища" казав їм називати його "майстром" і піддавав сексуальному насильству.

На початку вересня Netflix скасував детективно-комедійний телесеріал "Мертві хлопці-детективи" (Dead Boy Detectives), розроблений Стівом Йокі на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана. Проєкт не продовжать на другий сезон.

Пізніше і студія Disney відклала роботу над фільмом за фентезі-романом "Книга кладовища" британського письменника Ніла Ґеймана. У вересні Ґейман сам запропонував Prime Video відкласти зйомки третього сезону серіалу "Добрі передвісники", який знімають за його однойменним романом.