Автор "Пісочної людини" Ніл Ґейман заперечив нові звинувачення у зґвалтуваннях

Відповідну заяву Ніл Ґейман оприлюднив на своєму сайті.

У понеділок, 13 січня, New York Magazine та його сайт Vulture оприлюднили розлогий матеріал, у якому згадали старі та описали нові звинувачення у сексуальному насильстві проти автора романів "Зоряний пил", "Американські боги" й "Книга кладовища" Ніла Ґеймана. У відповідь популярний британський письменник заявив, що "з жахом і тривогою спостерігав за історіями" про нього, але мовчав з поваги до тих, хто ділився ними, вважаючи, що інтернет - "неправильне місце для розмов про важливі особисті справи".

За словами Ґеймана, оприлюднені виданням розповіді містять описи подій, які відбулися, а також ті, які "категорично не відбулися".

"Я далеко не ідеальна людина, але я ніколи ні з ким не вступав у статеві стосунки без згоди. Ніколи", - заявив письменник.

Він повідомив, що перечитав повідомлення, якими обмінювався з жінками, і побачив у них лише листування "двох людей, які насолоджуються сексуальними стосунками за абсолютною згодою і хочуть побачити одне одного знову".

"Я також усвідомлюю, переглядаючи їх через роки, що я міг і повинен був учинити набагато краще. Я був емоційно недоступним, водночас сексуально доступним, зосередженим на собі та не таким вдумливим, як міг або мав бути. Очевидно, я недбало ставився до людських сердець і почуттів, і про це я дуже глибоко шкодую. Це було егоїстично з мого боку. Я був захоплений своєю власною історією та ігнорував чужі", - зауважив Ґейман.

Письменник додав, що усвідомлює, що не всі повірять його словам, але він робить це зараз заради своєї родини і людей, яких любить.

"Водночас, розмірковуючи про своє минуле – і переглядаючи все, що насправді сталося, на відміну від того, що стверджується – я не визнаю, що було будь-яке насилля. Повторюю, я ніколи ні з ким не вступав у сексуальні стосунки без згоди", - наголосив він.

Ґейман уточнив, що деякі з історій, які зараз розповідаються, "просто ніколи не відбувалися", а інші були "настільки спотворені", що не мали жодного відношення до реальності.

Разом з тим, згідно з заявою письменника, він готовий нести відповідальність за будь-які свої помилки, але не може і не хоче визнавати те, чого не робив.

13 січня на Vulture вийшов матеріал зі звинуваченнями вісьмох жінок, четверо з яких уже раніше звинувачували Ґеймана в сексуальному насильстві в липні 2024 року в подкасті Tortoise Media.

Одна з жінок, яка доглядала за п'ятирічною дитиною Ґеймана, стверджувала, що він запропонував їй викупатися у своєму саду, перш ніж приєднатися до неї у ванні, попросив її сісти йому на коліна і зґвалтував її.

У липні 2024 року дві жінки розповіли про грубий і принизливий секс із письменником, який, за їхніми словами, не завжди був за згодою. Ці відомості стали предметом заяви до поліції в Новій Зеландії. Сам Ґейман ці звинувачення рішуче заперечував.

Звинувачення охоплюють два десятиліття й стосуються двох молодих жінок: няні дитини Ґеймана та шанувальниці його творів, імʼя якої не називається. Жінки розповіли, що автор романів "Зоряний пил", "Американські боги" й "Книга кладовища" казав їм називати його "майстром" і піддавав сексуальному насильству.

На початку вересня Netflix скасував детективно-комедійний телесеріал "Мертві хлопці-детективи" (Dead Boy Detectives), розроблений Стівом Йокі на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана. Проєкт не продовжать на другий сезон.

Пізніше і студія Disney відклала роботу над фільмом за фентезі-романом "Книга кладовища" британського письменника Ніла Ґеймана. У вересні Ґейман сам запропонував Prime Video відкласти зйомки третього сезону серіалу "Добрі передвісники", який знімають за його однойменним романом.

Джоан Роулінг порівняла звинуваченого у зґвалтуваннях письменника Ніла Ґеймана з Гарві Вайнштейном.