РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: загинув чоловік, ще один – у важкому стані

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог здійснив дві атаки на Синельниківський район.

"Спершу – обстріл, у результаті якого понівечені дві приватні оселі. А вже надвечір – удар дроном-камікадзе. Зайнялася автівка. Загинув чоловік. Ще один – госпіталізований у важкому стані", - написав чиновник.

Протягом дня противник також бив по Нікопольщині, застосовуючи артилерію та БПЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

"Пошкоджені транспортне підприємство, п’ятиповерхівка та понад 20 приватних будинків, авто. А ще – господарські споруди, гаражі. Зачепило лінії електропередачі та газогін", - поінформував Лисак.

Тут обійшлося без постраждалих.