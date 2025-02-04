РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: загинув чоловік, ще один – у важкому стані
Російська окупаційна армія 4 лютого атакувала Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, через що загинув чоловік, ще одного поранено
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог здійснив дві атаки на Синельниківський район.
"Спершу – обстріл, у результаті якого понівечені дві приватні оселі. А вже надвечір – удар дроном-камікадзе. Зайнялася автівка. Загинув чоловік. Ще один – госпіталізований у важкому стані", - написав чиновник.
Протягом дня противник також бив по Нікопольщині, застосовуючи артилерію та БПЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.
"Пошкоджені транспортне підприємство, п’ятиповерхівка та понад 20 приватних будинків, авто. А ще – господарські споруди, гаражі. Зачепило лінії електропередачі та газогін", - поінформував Лисак.
Тут обійшлося без постраждалих.
- 30 січня у Дніпропетровській облраді закликали людей визначатися щодо евакуації з прифронтових територій. При цьому там зазначили, що офіційної евакуації ніхто не оголошував.
- 3 лютого Лисак повідомив, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців запустило програму допомоги жителям прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини, які хочуть евакуюватися. Передусім це стосується мешканців Синельниківщини.
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