УВКБ ООН запускає програму допомоги українцям, які хочуть евакуюватися з Дніпропетровщини

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, це стосується мешканців Синельниківського району області.

За словами чиновника, йдеться як про фінансову допомогу, так і про юридичну підтримку.

"Нову програму допомоги на Дніпропетровщині запускає УВКБ ООН. Передбачається, що вони сплатять для евакуйованих оренду житла на кілька місяців, допоможуть розрахуватися за комуналку. А ще – розв'язати всі юридичні питання", - поінформував Лисак.

"Підтримають і в пошуку роботи. Аби з часом родини, облаштувавшись на новому місці, могли самостійно покривати витрати на оселю", - додав очільник ОВА.

Він назвав цю ініціативу своєчасною та зазначив, що нині опрацьовує деталі з головами громад.