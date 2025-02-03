УВКБ ООН запускає програму допомоги українцям, які хочуть евакуюватися з Дніпропетровщини
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців запустило програму допомоги жителям прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини, які хочуть евакуюватися
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зокрема, це стосується мешканців Синельниківського району області.
За словами чиновника, йдеться як про фінансову допомогу, так і про юридичну підтримку.
"Нову програму допомоги на Дніпропетровщині запускає УВКБ ООН. Передбачається, що вони сплатять для евакуйованих оренду житла на кілька місяців, допоможуть розрахуватися за комуналку. А ще – розв'язати всі юридичні питання", - поінформував Лисак.
"Підтримають і в пошуку роботи. Аби з часом родини, облаштувавшись на новому місці, могли самостійно покривати витрати на оселю", - додав очільник ОВА.
Він назвав цю ініціативу своєчасною та зазначив, що нині опрацьовує деталі з головами громад.
- 30 січня у Дніпропетровській облраді закликали людей визначатися щодо евакуації з прифронтових територій. При цьому там зазначили, що офіційної евакуації ніхто не оголошував.
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