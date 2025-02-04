"Відновлення має бути частиною переговорів про мир": виконавчий директор "Добробату" Іванов з "Українського тижня" у Вашингтоні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми знаходимося зараз біля меморіалу Голодомору і з нами присутній конгресмен-республіканець з Південної Кароліни Джо Вільсон і американці звичайно. Присутні з нами на всіх заходах і конгресмени, і сенатори. І ми маємо унікальну можливість безпосередньо з ними спілкуватися і надавати ту інформацію, яка не із засобів масової інформації приходить до них, а з перших джерел. І дуже важливо, що ми маємо комунікувати ті питання, які надважливі для нашої країни. А ми, зокрема "Добробат", комунікуємо питання відновлення і те, що саме відновлення має бути одним з найважливіших у перемовинах про мир", - сказав він.

Дмитро Іванов наголосив, що важливим завдання є донесення цього до нової адміністрації США.

"Бо є досвід Другої світової війни і план Маршалла, який був після Другої світової війни. І ми маємо все це донести до і урядовців, і нового уряду, і до адміністрації Трампа, і також до конгресменів, які мають це доносити також до своїх колег. І надважливо, що відновлення має бути, як частиною переговорів про мир. Я не втомлюся це повторювати, і ми це будемо комунікувати", - зазначив він.

Виконавчий директор "Добробату" зауважив, що бачив на заходах у Вашингтоні зокрема представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова, міністра освіти Оксена Лісового та народних депутатів.

"Пан Юсов є зараз біля пам’ятника Голодомору, є з групи по обміну полковник, є народні депутати. Я бачив Юлію Яцик, Павло Фролов, інших ще не бачив, бо зараз захід буде по освіті, і, до речі, у нас є “Добробат освіта”, ми зараз поїдемо туди, наше надважливе завдання донести те, що потрібно робити не тільки укриття, а наповнення в укриттях, щоб освіта у нас не мала втрат, які були. Бо ми бачили заяву омбудсмена десь півтора місяці тому, знаєте, що дітей педколектив має залишати на другий термін. Я сьогодні, якщо буде можливість з міністром, міністр освіти є, я буду обов’язково говорити, що треба долати не наслідки, а причини", - додав Дмитро Іванов.