Наслідки припинення допомоги USAID відчули вже після сьогоднішнього прильоту, - очільник сумського Добробату Клюєв

Про це повідомив очільник Сумського Добробату Олексій Клюєв в етері Еспресо.

"На жаль, ми відчули наслідки змін у фінансуванні міжнародних програм після указу Трампа вже сьогодні, внаслідок удару ворожого "шахеду" по багатоповерхівці у Сумах. Це не перший приліт у цей район", - зазначив він.

Раніше, восени, стався приліт ракети у сусідньому подвір'ї, в результаті чого вибито понад 2,5 тис. вікон. Саме агентство USAID допомагало з закупівлею та заміною нових віконних блоків, але, на жаль, через припинення фінансування, Добробат не зміг зробити це зараз, каже Клюєв.

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"Внаслідок удару 29 січня чимало вибитих вікон. Це густо заселений район, спальний район міста, де багато багатоповерхівок, і вибухова хвиля знищує все на своєму шляху. Враховуючи, що це об'єкти з великими закритими дворами, вибухова хвиля має дуже сильний вплив", - додав він.