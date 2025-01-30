Наслідки припинення допомоги USAID відчули вже після сьогоднішнього прильоту, - очільник сумського Добробату Клюєв
Пласт роботи, який виконує Добробат, потребує значних фінансових витрат. Раніше фінансування батальйону частково надходило завдяки підтримці Державного департаменту США
Про це повідомив очільник Сумського Добробату Олексій Клюєв в етері Еспресо.
"На жаль, ми відчули наслідки змін у фінансуванні міжнародних програм після указу Трампа вже сьогодні, внаслідок удару ворожого "шахеду" по багатоповерхівці у Сумах. Це не перший приліт у цей район", - зазначив він.
Раніше, восени, стався приліт ракети у сусідньому подвір'ї, в результаті чого вибито понад 2,5 тис. вікон. Саме агентство USAID допомагало з закупівлею та заміною нових віконних блоків, але, на жаль, через припинення фінансування, Добробат не зміг зробити це зараз, каже Клюєв.
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"Внаслідок удару 29 січня чимало вибитих вікон. Це густо заселений район, спальний район міста, де багато багатоповерхівок, і вибухова хвиля знищує все на своєму шляху. Враховуючи, що це об'єкти з великими закритими дворами, вибухова хвиля має дуже сильний вплив", - додав він.
- Надвечір середи, 29 січня, російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Через вибух "шахеда" на околиці Чернігова виникла пожежа. У Сумах є загиблі, постраждали 9 людей.
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