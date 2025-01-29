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Ексклюзив

Через відсутність допомоги USAID, ВВП України може скоротитися приблизно на 1,5%, - аналітик Несходовський

Тетяна Нижник
29 січня, 2025 середа
20:58
Економіка Україна - США, конгрес

Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський повідомив, що ВВП України може скоротитися приблизно на 1-1,5%, що є суттєвим

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Цього варто очікувати. Питання в тому, що буде після цих 90 днів призупинення допомоги США: які програми будуть відновлені, в якому обсязі, як вони працюватимуть, чи будуть запущені нові конкурси? А це означатиме, що в нас буде відстрочка по фінансуванню. Це серйозно. Президент, можливо, думав, що ці кошти отримують лише громадські організації, але основним отримувачем міжнародної допомоги була саме держава. З початку війни ця організація надала близько 30 млрд доларів прямої бюджетної підтримки для України. Це суттєва допомога американського народу Україні в цей важкий час", - заявив Несходовський.

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Аналізуючи нашу зовнішню торгівлю, за минулий рік обсяг реалізації склав трохи більше 60 млрд доларів, а експорт - близько 40 млрд доларів, зауважив аналітик.

"На сьогоднішній день у нас такі обсяги. На даний момент допомога USAID становить близько 7 мільярдів доларів. Відсутність цих коштів означає, що ми не зможемо купити необхідні товари у наших постачальників. Часто люди сприймають ці кошти як фінансування для законодавчої роботи, проведення семінарів, конференцій тощо. Однак основна частина цієї допомоги - це матеріальні цінності: генератори для шкіл, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, ремонт будівель після влучань, фінансування програми побудови бомбосховищ для шкіл", - зазначив він.

Ця допомога також включає забезпечення сіл і селищ евакуацією, гуманітарну допомогу, підтримку внутрішньо переміщених осіб. Тобто це не лише заробітні плати, а багато замовлень для наших постачальників. Хоча й відсутність заробітних плат означає, що люди не зможуть витрачати кошти, що вплине на економіку, резюмував Несходовський.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні.Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC  нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.

"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня у Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Теги:
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