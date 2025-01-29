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Головна Економіка "Уряд мав би готувати зміни до Держбюджету - 2025": нардепка Южаніна про призупинення допомоги США
Ексклюзив

"Уряд мав би готувати зміни до Держбюджету - 2025": нардепка Южаніна про призупинення допомоги США

Тетяна Нижник
29 січня, 2025 середа
17:17
Економіка США Україна

Зупинка фінансування гуманітарних програм з боку США є глобальним питанням, яке вимагає негайних рішень влади

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Таку думку висловила народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в етері Еспресо.

"Важливо, чи обговорюється це питання у бюджетному комітеті. Уряд мовчить, а тобто, не готує змін до державного бюджету на 2025 рік. Це потрібно робити. Ми маємо заспокоїти людей і, маючи повну інформацію від Міністерства фінансів, отримати проєкт бюджету, щоб видатки, які підтримують діяльність багатьох людей, продовжували існувати. Це стосується внутрішньо переміщених осіб та програм допомоги їм", - зазначила вона.

Українцям потрібна відповідь від керівництва держави. Лише правда, подача інформації та дії влади можуть зупинити непотрібні зміни, які можуть відбутися в житті кожного громадянина і родини, каже Южаніна.

"На жаль, ми чуємо лише: "Мабуть, вдасться якось прискорити відновлення фінансування програм від США під час перемовин". Ми маємо зараз стояти на захисті наших людей", - додала вона.

Зараз європейські партнери вже думають над тим, як допомогти Україні у цій ситуації. Вони усвідомлюють, що поки буде проведено аудит чи прийнято інше рішення, потрібно підтримати Україну в багатьох напрямках. Проте витік негативної інформації з боку України підриває рішення європейців, зауважила нардепка.

"Останні конфлікти навколо закупівлі товарів оборонного призначення та інших інцидентів з корупційним нахилом викликають у них багато питань. А вони ще повинні переконати інших скептиків, від яких залежить прийняття таких рішень. Проблема не в самому витоку інформації, а в тому, що ці явища не зникли з країни, незважаючи на майже три роки широкомасштабної війни. Ми продовжуємо стикатися з випадками нераціонального витрачання ресурсів, відсутності прозорості та чіткості в системах, які якісно працюють в Європі. Ми знаходимо можливості викривити систему закупівель. Проте європейці працюють над тим, щоб забезпечити фінансування найнагальніших видатків та програм, аби вони могли продовжувати свою роботу без перерв", - резюмувала Южаніна.

  • Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
  • У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
  • ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
  • Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
  • Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
  • 26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
  • Бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання всіх федеральних грантів і позик.
  • 29 січня представниця комітету ВР з питань бюджету анонсувала переговори з Держдепом США щодо призупинення допомоги.
Теги:
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бюджет
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
допомога США Україні
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