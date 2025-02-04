Ексгенсек НАТО й міністр фінансів Норвегії Столтенберг прокоментував заяви Трампа про мита

Про це повідомляє Reuters.

"Моя головна порада полягає у тому, що потрібно проводити час, спілкуючись з (американцями), подорожувати до (Вашингтона) і розмовляти з адміністрацією, як ми це робили з НАТО", - сказав Столтенберг.

Також він запевнив, що уряд зробить "усе можливе", аби уникнути введення тарифів США на норвезькі товари.

Довідково: Столтенберг обіймав посаду генсека НАТО з жовтня 2014 року до жовтня 2024 року. Перед цим він двічі був прем'єр-міністром Норвегії у 2000-2001 та 2005-2013 роках. 4 лютого 2025 року він отримав пропозицію стати міністром фінансів Норвегії.

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС.

На тлі заяв Трампа про майбутнє введення мит на товари з ЄС президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.