Колишнього генсека НАТО Столтенберга призначили міністром фінансів Норвегії

Про це йдеться в пресрелізі Мюнхенської конференції з безпеки.

Столтенберг, який нещодавно був обраний головою Мюнхенської конференції з безпеки, повернеться на цю посаду після того, як залишить державну службу.

"Для мене велика честь, що мені запропонували допомогти моїй країні на цьому критичному етапі. Ретельно обміркувавши поточні виклики, які стоять перед нами, я вирішив прийняти прохання прем'єр-міністра Стьоре виконувати обов'язки його міністра фінансів. Я повернуся до Мюнхенської конференції з безпеки і до інших своїх обов'язків після завершення мого перебування на цій посаді. Я вдячний за рішення тимчасово звільнити мене від моїх обов'язків, поки я знову служитиму своїй країні. Я продовжуватиму брати участь в роботі MSCі його численних заходах настільки, наскільки це дозволить мені моя нова посада", - зазначив він.

Президент Ради Фонду Мюнхенської конференції з безпеки попросив двох чинних заступників голови MSC Бенедикта Франке і Райнера Рудольфа допомогти очолити організацію в перехідний період, доки Столтенберг не повернеться з державної служби.

Мюнхенська конференція з безпеки, яка є провідним міжнародним форумом для обговорення питань безпеки, відбудеться з 14 по 16 лютого. У заході візьмуть участь близько 60 лідерів держав, а також близько 150 міністрів з усього світу.