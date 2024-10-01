Експрем'єр Нідерландів Рютте офіційно вступив на посаду генсека НАТО: серед своїх пріоритетів він назвав Україну

Про це повідомляє Bloomberg.

У виданні зазначили, що колишній прем'єр-міністр Нідерландів, відомий своїм прагматичним підходом та досвідом міжнародних переговорів, обіймає цю посаду в умовах значної геополітичної нестабільності.

На відміну від попередника, Єнса Столтенберга, чий термін ознаменувався відносною стабільністю, Рютте очолює Альянс у розпалі повномасштабної війни в Україні та напруженості з Росією.

Його досвід взаємодії з різними політичними лідерами, включаючи Дональда Трампа, вважається ключовим фактором у його призначенні.

Водночас позиція Рютте щодо України залишається непохитною, хоча й рівень допомоги Києву з боку Нідерландів залишається нижчим, ніж у деяких інших країн Альянсу.

Натомість Рютте зіграв важливу роль у переконанні США щодо постачання Україні винищувачів F-16.

Експерти оцінюють його призначення як позитивний сигнал, враховуючи досвід та навички Рютте в міжнародних переговорах та управлінні складними ситуаціями.

Під час церемонії вступу на посаду у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Рютте оголосив про свій головний пріоритет: забезпечення виживання України як суверенної, незалежної та демократичної держави, передає Європейська правда.

Рютте підкреслив, що спадкоємність успіхів Столтенберга є важливою, однак головним завданням на найближчий час стане підтримка України.

"Україна. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація", - наголосив він.

Окрім цього, новий генсек НАТО назвав серед своїх пріоритетів посилення стримування та оборони Альянсу, зокрема, шляхом збільшення військових витрат та покращення колективної оборони.

Також Рютте підтвердив наміри продовжити розбудову партнерських відносин НАТО з країнами світу. Він наголосив на незмінності ключової місії НАТО: захист членів Альянсу, їхніх цінностей та територіальної цілісності.

"Одна річ точно не зміниться. Це ключова місія НАТО: що ми захищаємо наших людей, наші держави і, звичайно, наші цінності", - підсумував він.