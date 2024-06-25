Премʼєра Нідерландів Рютте 26 червня офіційно призначать генсеком НАТО, - AFP
Премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте завтра, 26 червня, офіційно призначать на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу
Про це повідомило AFP з посиланням на дипломатів країн НАТО, передає Barron’s.
Зазначено, що кандидатуру очільника Нідерландів підтримали усі 32 члени Альянсу.
За словами дипломатів, Рютте замінить чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга після закінчення його повноважень - 1 жовтня 2024 року.
"Наступному голові НАТО доведеться боротися з триваючими наслідками війни Росії проти України та потенційним поверненням Дональда Трампа на пост президента США після виборів у листопаді", - йдеться в матеріалі.
- 18 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився на підтримку кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів на посаду очільника Північноатлантичного альянсу.
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