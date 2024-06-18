Угорщина і Словаччина підтримали кандидатуру Марка Рютте на посаду нового генсека НАТО

Про це Орбан написав у соцмережі X.

"Угорщина готова підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Рютте на посаду генерального секретаря НАТО", – написав прем'єр Угорщини.

Перед цим Орбан нагадав, що нинішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг торік уклав угоду з Угорщиною, згідно з якою їй дозволено відмовитися від участі у проєктах із допомоги Україні, які здійснює НАТО. За словами Орбана, "прем'єр-міністр Марк Рютте підтвердив, що повністю підтримує цю угоду і продовжуватиме це робити, якщо стане наступним генеральним секретарем НАТО".

Видання Financial Times 18 червня також повідомило з посиланням на власні джерела, що Рютте запропонував Орбану угоду, за якою Угорщина зможе відмовитися від участі у проєктах НАТО з підтримки України, якщо Рютте буде обрано генсеком Альянсу, – пише "Голос Америки".

Рютте після переговорів з Орбаном на полях саміту ЄС у Брюсселі зазначив, що він "налаштований обережно оптимістично" стосовно подолання угорської опозиції щодо його кандидатури.

Окрім Орбана, 18 червня заявив про підтримку кандидатури Рютте на посаду нового очільника НАТО й президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Раніше Словаччина віддала перевагу президенту Румунії Клаусу Йоганнісу, який теж претендує на цю посаду. Однак пізніше вирішила підтримати Рютте, – заявив Пеллегріні після саміту ЄС у Брюсселі.

"Після остаточної дискусії з Марком Рютте та консультацій зі словацьким урядом Словаччина може уявити Марка Рютте головою НАТО", – зазначив Пеллегріні.

Нинішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг йде у відставку у жовтні 2024 року. Для обрання генерального секретаря необхідна одностайна підтримка всіх 32 членів НАТО, оскільки Альянс ухвалює рішення на основі консенсусу. На сьогодні більшість країн НАТО підтримують кандидатуру Рютте на посаду та виступають за погодження нового голови Альянсу до саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Фактично Рютте очікує лише підтримки Румунії.

Тим часом нідерландська телерадіокомпанія NOS, посилаючись на неназвані джерела, повідомила, що Рютте залишиться єдиним кандидатом на посаду генсека НАТО, а президент Румунії Клаус Йоганніс найближчим часом начебто відкличе свою кандидатуру.