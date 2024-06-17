НАТО має показати свій ядерний арсенал світу: Столтенберг заявив про дискусії щодо приведення ракет у стан бойової готовності

Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, наразі між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності. Він закликав використовувати прозорість як засіб стримування.

"Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки - на зберіганні, але ми повинні консультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо", - заявив він, зробивши він зробив суворе попередження про загрозу з боку Китаю та Росії.

Столтенберг наголосив на важливості ядерної прозорості як основи ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати Альянс до того, що він назвав більш небезпечним світом.

"Прозорість допомагає донести прямий сигнал про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом, - зазначив він. - Метою НАТО, звичайно, є світ без ядерної зброї, але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним".

Як стверджують у виданні, попри те, що реальна кількість розгорнутих ядерних боєзарядів засекречена, Велика Британія має близько 40 з 225 одиниць, а США - близько 1700 з 3700 одиниць.

Франція, як третя ядерна держава НАТО, не надає свій атомний арсенал у розпорядження Альянсу через рішення зберігати незалежність у питаннях стримування.