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Війна з Росією: хроніка
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Україна має право знищувати легітимні військові цілі у Росії, - Столтенберг

15 червня, 2024 субота
14:46
Війна з Росією Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг заявив, що Україна має право на самозахист, яке включає право знищувати легітимні військові цілі на території Росії

Зміст

Про це він це заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Маємо не забувати, що ця війна розв’язана Росією як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора – Росії", - сказав він.

За словами Столтенберга партнери по НАТО надали 99% військової допомоги Україні, хоча були накладені певні обмеження на використання цього озброєння. Проте ці обмеження НАТО послабить, оскільки Росія розпочала новий наступ на півночі, біля Харкова.

"Вони атакують з російської території, і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися", – сказав генсек Альянсу, додавши, що НАТО надасть велику підтримку Україні, проте "не стане стороною конфлікту".

"НАТО від початку заявило, що надасть велику підтримку Україні. Ми в Альянсі домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових. Проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту і тому не посилаємо наші війська в Україну", – відзначив Столтенберг.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.   

6 червня Макрон дозволив Україні завдавати ударів по РФ французькою зброєю.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Єнс Столтенберг
НАТО
Світ про Україну
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