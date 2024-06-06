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Макрон дозволив Україні завдавати ударів по РФ французькою зброєю

6 червня, 2024 четвер
22:30
Світ Саміт ЄС, Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що Україна може використовувати зброю його держави для завдання ударів по цілям у Росії

Зміст

Про це повідомляє Le Figaro.

Макрон запевнив, що Київ може використовувати французьку зброю для ударів по РФ.

"Ми підтримуємо українців. Ми дозволяємо Україні завдавати ударів по цілям, з яких були випущені ракети. Ми забороняємо бити по цивільних нашою зброєю", - підкреслив президент Франції.

Водночас він не поділився детальнішою інформацією. 

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.

Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправку військових в Україну

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

2 червня у Франції заявили, що оскільки Україна від початку не отримала обмежень на використання їхніх ракет Storm Shadow, вона може бити ними по території РФ.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.   

Теги:
Україна
Росія
Франція
Війна з Росією
Емманюель Макрон
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