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Франція дозволила Україні бити своєю зброєю по території РФ, - BBC

2 червня, 2024 неділя
13:28
Світ Франція

У Франції заявили, що оскільки Україна від початку не отримала обмежень на використання їхніх ракет Storm Shadow, вона може бити ними по території РФ

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Про це інформує BBC з посиланням на слова неназваного офіцера військової авіації Франції.

Як зазначили у виданні, Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow, дальність дії яких може сягати 250 км, ще від початку не обмежували їхнє використання.

Аргументуючи це, видання наводить слова президента Франції Емманюеля Макрона, який минулого тижня заявив журналістам, що Захід має дозволити Україні бити їхньою зброєю по території РФ.

"Ми повинні дозволити (Україні - ред.) нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких Україна зазнає нападів", - наголосив він.

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За словами офіцера військової авіації, який говорив на умовах анонімності, така риторика сприймається як дозвіл на використання Storm Shadows для ударів по РФ.

Також він додав, що Україна тепер може завдавати ударів по аеродромах у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною.

Втім, такі операції є обмеженими з огляду на те, яких цілей вони можуть досягти. Українські Су-24, оснащені цими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону, щоб запустити їх, що робить їх вразливими перед російськими системами ППО. 

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.

Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправку військових в Україну

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбепеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

Теги:
Україна
Росія
Франція
Війна з Росією
Емманюель Макрон
допомога Україні
Велика Британiя
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