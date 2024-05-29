Фінляндія стала десятою країною, яка дозволила Україні бити по території РФ своєю зброєю
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Гельсінкі не обмежували Україну в завданні ударів по території РФ фінською зброєю
Про це вона розповіла Uusi Suomi.
"Фінляндія не встановила жодних конкретних обмежень на свою матеріальну допомогу Україні, але припускає, що матеріали будуть використовуватися відповідно до міжнародного права", - сказала Валтонен.
Вона зауважила, країна, яка веде оборонну війну, може бити по військових цілях на території держави-нападника з метою самозахисту.
"Росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає в себе удари по військових об'єктах на території агресора, які необхідні для самозахисту", - аргументувала очільниця фінського МЗС.
Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ
28 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.
2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.
26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.
Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія.
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