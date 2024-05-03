Україна має право використовувати британську зброю для ударів по РФ, - Кемерон

Про це пише Reuters.

За словами Девіда Кемерона, Україна самостійно вирішує, чи використовувати британську зброю для ударів по цілях всередині Росії.

"Україна має на це право. Так само як Росія завдає удару по території України, ви можете зрозуміти, чому Україна відчуває необхідність переконатися, що вона захищає себе", - йдеться у заяві очільника МЗС Великої Британії.

Британці також обіцяють $3,75 мільярда щорічної прямої військової допомоги. Вони підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно".