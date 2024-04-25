Україна зможе збільшити кількість дальніх атак по території Росії, - голова ЗС Британії

Про це заявив командувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін, пише Financial Times.

"Оскільки Україна отримує більше можливостей для ведення далекого бою... її здатність продовжувати глибокі операції [все більше] стане характерною рисою війни", - сказав Радакін і додав, що удари по території РФ "безперечно, мають ефект".

За його словами, українська оборона перебуває під негативним настроєм через нестачу боєприпасів та наступ РФ. Натомість адмірал наголосив, що такий похмурий "аналіз" війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь України.

"Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона [ігнорує] те, де ми зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років", – сказав Радакін, додавши, що люди повинні припинити "задобрювати Росію" і вважати, що вона "якимось чином має значні переваги".