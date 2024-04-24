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США таємно передали Україні ракети ATACMS і ЗСУ застосували їх щонайменше двічі, - ЗМІ

24 квітня, 2024 середа
20:30
Війна з Росією

Сполучені Штати Америки в межах березневого пакету військової допомоги на $300 млн таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS, які Київ застосовував вже двічі

Про це повідомляють Reuters і Politico

Співрозмовники видань розповіли, що ATACMS були в складі американської військової допомоги, про яку Білий дім оголосив у березні. Наразі джерела не уточнили, скільки ракет отримала Україна. 

Водночас Politico зазначає, що ЗСУ вже двічі використали надану зброю для завдання "глибоких ударів у тилу Росії". 

За словами анонімного високопоставленого чиновника адміністрації, Україна вперше застосувала ATACMS 17 квітня для удару по аеродрому РФ у тимчасово окупованому Криму, а нещодавно ЗСУ використали ракети проти російських сил неподалік Азовського моря - на схід від Бердянська. 

  • 24 квітня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
  • 12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн, який став першим пакетом озброєнь від Сполучених Штатів Америки у 2024 році.

Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
ЗСУ
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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