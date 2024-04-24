США таємно передали Україні ракети ATACMS і ЗСУ застосували їх щонайменше двічі, - ЗМІ

Про це повідомляють Reuters і Politico.

Співрозмовники видань розповіли, що ATACMS були в складі американської військової допомоги, про яку Білий дім оголосив у березні. Наразі джерела не уточнили, скільки ракет отримала Україна.

Водночас Politico зазначає, що ЗСУ вже двічі використали надану зброю для завдання "глибоких ударів у тилу Росії".

За словами анонімного високопоставленого чиновника адміністрації, Україна вперше застосувала ATACMS 17 квітня для удару по аеродрому РФ у тимчасово окупованому Криму, а нещодавно ЗСУ використали ракети проти російських сил неподалік Азовського моря - на схід від Бердянська.