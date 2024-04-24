США оголосили пакет військової допомоги Україні на $1 млрд: що в ньому
Сполучені Штати Америки сьогодні, 24 квітня, оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Після підписання американським президентом Джо Байденом законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню Штати одразу ж оголосили про підтримку в галузі безпеки.
У межах пакета допомоги Україна отримає:
- ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;
- ПЗРК Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм артилерійські снаряди, зокрема снаряди з фугасною речовиною й покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм й мінометні снаряди калібру 60 мм;
- бойові машини піхоти Bradley;
- мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
- багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
- тактичні автомобілі для буксирування й транспортування техніки;
- протитанкові ракети TOW і системи Javelin та AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- аеродромно-допоміжне обладнання;
- протиброньові міни;
- протипіхотні міни Claymore;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до неї, зокрема набої 50-го калібру для боротьби з дронами;
"Цей пакет передасть боєприпаси, зброю та обладнання, щоб підтримати здатність України захищати свої лінії фронту, захищати свої міста та протистояти постійним нападам Росії", - підсумували в міноборони США.
- 20 квітня 2024 року палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив сенат.
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