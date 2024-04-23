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Лідер республіканців у сенаті Макконнелл закликав підтримати допомогу Україні

23 квітня, 2024 вiвторок
21:45
Світ Мітч МакКоннелл

Лідер республіканської партії в сенаті Мітч Макконнелл закликав підтримати пакет з американською допомогою для України, Ізраїлю й Тайваню та зберегти провідну роль Сполучених Штатів Америки у світі

Про це він заявив у промові перед основним голосуванням за документ у верхній палаті конгресу США, передає Укрінформ. 

"Нездатність допомогти Україні зараз у протистоянні російській агресії означатиме заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означатиме більший ризик, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт", – підкреслив Макконнелл. 

Лідер республіканців у сенаті також акцентував, що це стане причиною витрат, аби розгорнути американські війська у Європі й збільшити військові потреби для захисту від агресії. 

"Нездатність відновити стримування Ірану означатиме заохочення терористів до насильства проти американського персоналу, нашого союзника Ізраїлю та міжнародної торгівлі, яка лежить в основі нашого процвітання", - продовжив Макконнелл, пояснюючи важливість надання допомоги Ізраїлю. 

"Сьогодні сенат проходитиме тест, і ми не повинні провалити його", – підкреслив лідер республіканської партії у верхній палаті конгресу. 

Водночас The Guardian повідомляє, голосування щодо пакету американської допомоги, яке мало розпочатися о 21:00 за київським часом, затягується, оскільки в сенаті республіканці не можуть запропонувати поправки. 

Видання зазначає, у верхній палаті звинувачують лідера демократичної більшості Чака Шумера в тому, що він проголошує свій варінат проєкту закону "з мінімальними скаргами та, можливо, без поправок".

  • 20 квітня 2024 року палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.

Теги:
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
Світ про Україну
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