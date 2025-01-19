У Києві в студії радіостанції "Армія FM" стався вибух: постраждала ведуча

Про це повідомляє Суспільне.

За інформацією представника радіостанції, боєприпас знаходився у студії ще з 2019 року.

Як зазначили у пресслужбі поліції Києва, повідомлення про вибух надійшло до Печерського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

У поліції попередньо встановили, що вибухнув армійський підривач, який використовувався як експонат у студії.

У зв’язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.