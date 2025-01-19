У Києві в студії радіостанції "Армія FM" стався вибух: постраждала ведуча
У неділю, 19 січня 2025 року, в Києві у студії радіостанції "Армія FM" стався вибух боєприпасу. У результаті інциденту постраждала ведуча, її госпіталізували
Про це повідомляє Суспільне.
За інформацією представника радіостанції, боєприпас знаходився у студії ще з 2019 року.
Як зазначили у пресслужбі поліції Києва, повідомлення про вибух надійшло до Печерського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.
У поліції попередньо встановили, що вибухнув армійський підривач, який використовувався як експонат у студії.
У зв’язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
- У Києві правоохоронці затримали директора департаменту одного з державних банків, який причетний до фінансування війни РФ проти України. Фігурант переказував криптовалюту на потреби російських окупаційних угруповань.
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