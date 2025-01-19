Білорусь виробляє снаряди для російських "градів": що встановило розслідування
Низка державних підприємств Білорусі займається серійним виробництвом снарядів для російської армії
Про це йдеться у розслідуванні організації BelPol.
За даними розслідувачів, серед підприємств, які займаються виробництвом снарядів калібру 122 і 152 міліметри – Білоруський автомобільний завод (Жодино), Білоруський металургійний завод (Жлобін) і Борисівський завод автотракторного електрообладнання.
У матеріалі також згадуються й інші, пов’язані із вже зазначеними, підприємства. Загалом їх 15. Серед них – новий проєкт, пов’язаний із Молодечанським заводом порошкової металургії.
За даними BelPol, снаряди виготовлені, у тому числі, для російських реактивних систем залпового вогню "Град", які обстрілюють Україну.
"Натхненником проєкту" автори другої частини розслідування називають Олександра Лукашенка.
- Наприкінці 2024 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник".
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