Білорусь виробляє снаряди для російських "градів": що встановило розслідування

Про це йдеться у розслідуванні організації BelPol.

За даними розслідувачів, серед підприємств, які займаються виробництвом снарядів калібру 122 і 152 міліметри – Білоруський автомобільний завод (Жодино), Білоруський металургійний завод (Жлобін) і Борисівський завод автотракторного електрообладнання.

У матеріалі також згадуються й інші, пов’язані із вже зазначеними, підприємства. Загалом їх 15. Серед них – новий проєкт, пов’язаний із Молодечанським заводом порошкової металургії.

За даними BelPol, снаряди виготовлені, у тому числі, для російських реактивних систем залпового вогню "Град", які обстрілюють Україну.

"Натхненником проєкту" автори другої частини розслідування називають Олександра Лукашенка.