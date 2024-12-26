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Лукашенко та Путін припустили розміщення в Білорусі 10 ракетних комплексів "Орешник"

Юлія Юліна
26 грудня, 2024 четвер
17:28
Війна з Росією путін лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник", з якого 21 листопада обстріляли Дніпро

Зміст

Про це він сказав на саміті Євразійського економічного союзу, передає Интерфакс.

"Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше", - заявив Лукашенко, відповідаючи на запитання журналіста.

Диктатор повторив свої слова російському колезі Володимирові Путіну, який підійшов у цей момент.

"Ну десять, куди більше?" - відреагував Путін.

Лукашенко пояснив, що говорить "із запасом".

  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.
  • Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру.
  • 28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.
  • 6 грудня Путін припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.

Читайте також: "Рубеж", "Орешник", "Кедр" – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро

Теги:
Новини
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
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