Лукашенко та Путін припустили розміщення в Білорусі 10 ракетних комплексів "Орешник"

Про це він сказав на саміті Євразійського економічного союзу, передає Интерфакс.

"Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше", - заявив Лукашенко, відповідаючи на запитання журналіста.

Диктатор повторив свої слова російському колезі Володимирові Путіну, який підійшов у цей момент.

"Ну десять, куди більше?" - відреагував Путін.

Лукашенко пояснив, що говорить "із запасом".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру.

28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.

6 грудня Путін припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.

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