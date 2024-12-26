Лукашенко та Путін припустили розміщення в Білорусі 10 ракетних комплексів "Орешник"
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник", з якого 21 листопада обстріляли Дніпро
Про це він сказав на саміті Євразійського економічного союзу, передає Интерфакс.
"Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше", - заявив Лукашенко, відповідаючи на запитання журналіста.
Диктатор повторив свої слова російському колезі Володимирові Путіну, який підійшов у цей момент.
"Ну десять, куди більше?" - відреагував Путін.
Лукашенко пояснив, що говорить "із запасом".
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.
- Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру.
- 28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.
- 6 грудня Путін припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.
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