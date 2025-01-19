Байден помилував п’ятьох ув’язнених, ще двом – пом’якшив вироки

Про це йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.

"Америка — це країна, побудована на обіцянці другого шансу. Як президент, я використовував свої повноваження щодо помилування, щоб втілити цю обіцянку в реальність, видавши більше індивідуальних помилувань і пом’якшень, ніж будь-який інший президент в історії США. Сьогодні я застосовую свої повноваження щодо помилування 5 осіб і пом’якшення вироків 2 особам, які продемонстрували каяття, реабілітацію та спокуту", - зазначив Байден.

Він також додав, що "кожен з цих помилуваних зробив значний внесок у покращення своїх громад".