Байден помилував п’ятьох ув’язнених, ще двом – пом’якшив вироки
У неділю, 19 січня, президент США Джо Байден помилував п’ятьох ув’язнених, а ще двом пом’якшив вироки
Про це йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.
"Америка — це країна, побудована на обіцянці другого шансу. Як президент, я використовував свої повноваження щодо помилування, щоб втілити цю обіцянку в реальність, видавши більше індивідуальних помилувань і пом’якшень, ніж будь-який інший президент в історії США. Сьогодні я застосовую свої повноваження щодо помилування 5 осіб і пом’якшення вироків 2 особам, які продемонстрували каяття, реабілітацію та спокуту", - зазначив Байден.
Він також додав, що "кожен з цих помилуваних зробив значний внесок у покращення своїх громад".
- Раніше президент США Джо Байден оголосив про пом'якшення вироків майже 2 500 особам, засудженим за ненасильницькі злочини, пов'язані з наркотиками.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе