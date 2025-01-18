Байден пом'якшив вироки 2,5 тис. засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками

Про це інформує Reuters.

Президент заявив, що ці засуджені "відбувають непропорційно довгі терміни ув'язнення порівняно з тими, які вони могли б отримати сьогодні згідно з чинним законодавством, політикою і практикою".

За інформацією Білого дому, цей крок передбачає помилування осіб, яких засудили через застарілий підхід до вироків за злочини, пов'язані з наркотиками.

Байден зазначив, що наразі він видав найбільше індивідуальних помилувань і пом'якшень за усіх його попередників.