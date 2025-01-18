Байден пом'якшив вироки 2,5 тис. засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками
Президент США Джо Байден наприкінці перебування на посаді оголосив про пом'якшення вироків майже 2 500 особам, засудженим за ненасильницькі злочини, пов'язані з наркотиками
Про це інформує Reuters.
Президент заявив, що ці засуджені "відбувають непропорційно довгі терміни ув'язнення порівняно з тими, які вони могли б отримати сьогодні згідно з чинним законодавством, політикою і практикою".
За інформацією Білого дому, цей крок передбачає помилування осіб, яких засудили через застарілий підхід до вироків за злочини, пов'язані з наркотиками.
Байден зазначив, що наразі він видав найбільше індивідуальних помилувань і пом'якшень за усіх його попередників.
- Раніше Трамп пообіцяв досягти відновлення застосування смертної кари на федеральному рівні у відповідь на рішення чинного очільника Білого дому Джо Байдена щодо пом’якшення вироків засудженим.
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