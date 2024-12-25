Трамп заявив про намір відновити смертну кару після рішення Байдена пом'якшити вироки засудженим

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Associated Press.

Республіканець розкритикував рішення Байдена про пом'якшення вироків засуджених до страти, назвавши його безглуздим та образливим для сімей жертв.

"Джо Байден щойно замінив смертний вирок 37 найгіршим вбивцям у нашій країні. Родичі жертв у розпачі. Вони не можуть повірити, що це відбувається!", – написав Трамп.

У своєму повідомленні він також додав, що після інавгурації планує доручити міністерству юстиції США забезпечити смертну кару.

"Одразу після моєї інавгурації я дам розпорядження міністерству юстиції енергійно домагатися смертної кари, щоб захистити американські сім’ї та дітей від насильницьких ґвалтівників, убивць і монстрів", - написав новообраний президент США.

Зазначимо, що під час свого президентського терміну з 2017 до 2021 рік Трамп відновив виконання смертних вироків на федеральному рівні після майже 20-річної перерви. Байден, який виступав проти страти, призупинив виконання смертних вироків після вступу на посаду в січні 2021 року.