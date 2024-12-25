Трамп заявив про намір відновити смертну кару після рішення Байдена пом'якшити вироки засудженим
Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв досягти відновлення застосування смертної кари на федеральному рівні у відповідь на рішення чинного очільника Білого дому Джо Байдена щодо пом’якшення вироків засудженим
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Associated Press.
Республіканець розкритикував рішення Байдена про пом'якшення вироків засуджених до страти, назвавши його безглуздим та образливим для сімей жертв.
"Джо Байден щойно замінив смертний вирок 37 найгіршим вбивцям у нашій країні. Родичі жертв у розпачі. Вони не можуть повірити, що це відбувається!", – написав Трамп.
У своєму повідомленні він також додав, що після інавгурації планує доручити міністерству юстиції США забезпечити смертну кару.
"Одразу після моєї інавгурації я дам розпорядження міністерству юстиції енергійно домагатися смертної кари, щоб захистити американські сім’ї та дітей від насильницьких ґвалтівників, убивць і монстрів", - написав новообраний президент США.
Зазначимо, що під час свого президентського терміну з 2017 до 2021 рік Трамп відновив виконання смертних вироків на федеральному рівні після майже 20-річної перерви. Байден, який виступав проти страти, призупинив виконання смертних вироків після вступу на посаду в січні 2021 року.
- Чинний президент США Джо Байден 23 грудня пом’якшив вироки 37 із 40 федеральних ув’язнених, що засуджені до смертної кари. У Республіканській партії назвали це "ляпасом жертвам та їхнім родинам".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.3
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.23
- Актуальне
- Важливе