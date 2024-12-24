Байден засудженим до смертної кари пом'якшив вироки: республіканці розкритикували рішення

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, це рішення Байдена є першим пом’якшення смертного вироку президентом після того, як Барак Обама помилував двох смертників у 2017 році.

Засудження до смертної кари замінили на довічне покарання без умовно-дострокового звільнення.

Байден залишив рішення про страту лише для трьох ув’язнених, зокрема, Джохару Царнаєву - одному з двох підривників на Бостонському марафоні у 2013 році, де загинули троє людей і ще 264 постраждали; Роберту Бауерсу, який у 2018 році під час суботнього ранкового богослужіння відкрив вогонь у синагозі Піттсбурга, убивши 11 людей і поранивши шістьох; Діланну Руфу - засудженому за масову стрілянину у 2015 році, у результаті якої в церкві Mother Emanuel AME в Чарльстоні загинуло 9 чорношкірих парафіян.



Правозахисні групи, такі як Amnesty International, широко оцінили таке рішення Байдена. Водночас низка членів Республіканської партії його засудили.

Директор із комунікацій Дональда Трампа Стівен Ченг заявив, що йдеться про одних із найстрашніших убивць у світі. Рішення Байдена він назвав огидним та "ляпасом жертвам, їхнім родинам і близьким".

"Президент Трамп виступає за верховенство права, яке повернеться, коли він знову прийде в Білий дім", - наголосив він.

За даними Washington Post, наразі у США налічується понад 2100 ув’язнених, засуджених до смертної кари. Більш ніж половина з них - у юрисдикціях, де страти призупинено. Майже половина людей, засуджених до смертної кари, були засуджені щонайменше чверть століття тому.