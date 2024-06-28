"Потрібно указом Путіна скасувати мораторій": у Росії запропонували повернути смертну кару

Про це повідомляє Интерфакс.

Бастрикін зазначив, що в деяких випадках потрібно застосувати смертельну кару, і як приклад згадав про теракт у підмосковському Крокус Сіті Холлі.

"Теракт у Крокус Сіті Холлі, 144 загиблих. Якщо за радянських часів за вбивство двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ці обвинувачені отримають максимум довічне позбавлення волі", - заявив очільник слідчого комітету.

Водночас він сказав, що повернути смертну кару можна указом Путіна.

"Мені сказали деякі грамотні, кваліфіковані юристи, що треба міняти конституцію, що треба проводити референдум, а я вважаю, що треба просто указом президента скасувати мораторій на страту", - додав Бастрикін.