"Потрібно указом Путіна скасувати мораторій": у Росії запропонували повернути смертну кару
Глава російського слідчого комітету Олександр Бастрикін запропонував скасувати мораторій на смертну кару. Він вважає, що для цього не потрібно змінювати конституцію, а достатньо указу очільника Кремля Володимира Путіна
Про це повідомляє Интерфакс.
Бастрикін зазначив, що в деяких випадках потрібно застосувати смертельну кару, і як приклад згадав про теракт у підмосковському Крокус Сіті Холлі.
"Теракт у Крокус Сіті Холлі, 144 загиблих. Якщо за радянських часів за вбивство двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ці обвинувачені отримають максимум довічне позбавлення волі", - заявив очільник слідчого комітету.
Водночас він сказав, що повернути смертну кару можна указом Путіна.
"Мені сказали деякі грамотні, кваліфіковані юристи, що треба міняти конституцію, що треба проводити референдум, а я вважаю, що треба просто указом президента скасувати мораторій на страту", - додав Бастрикін.
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