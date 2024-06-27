"В'бємо всіх": після подій в Дагестані Кадиров заявив, що треба карати родичів екстремістів

Про це повідомляє Кавказ. Реалії.

Про рейди розповіли чеченські опозиціонери, які перебувають за кордоном,

"Вивели весь склад кадировоохоронних органів. Дуже багато молодих співробітників віком від 18 до 20 років", - заявили у русі 1ADAT. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Напередодні глава Чечні Рамзан Кадиров вимагав "посилити роботу щодо забезпечення громадської безпеки, профілактики тероризму та релігійного екстремізму". Він прямо пов'язав це з "трагічними подіями в Дагестані" і заявив про необхідність зробити "особливий наголос" на протидії "радикальній ідеології, що виходить з європейських країн".

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Крім того Кадиров пригрозив сім'ям тих, кого запідозрять у причетності до "ваххабізму".

"Якщо (підозрюваний, - ред) пов'язаний із шайтанами – треба покарати весь його рід. Цей рід повинен знати, що вони несуть відповідальність повністю... І той, хто посягає на брата ( мається на увазі на поліцейського. – ред. ), він повинен розуміти, що по кровній помсті вб'ємо всіх – батька, брата, дядька... Я звертаюся до чеченського народу – знайте, чим займаються ваші діти. Ви всі знаєте симптоми ваххабізму, побачили – відразу повідомляйте дільничному. Краще ми його вчасно зупинимо, ніж потім вб’ємо тебе, твого сина і твого брата", - сказав Кадиров на нараді із силовиками.