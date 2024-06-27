"В'бємо всіх": після подій в Дагестані Кадиров заявив, що треба карати родичів екстремістів
У Чечні влаштували рейди після терактів у Дагестані 23 червня. Кадиров пригрозив сім’ям підозрюваних в екстремізмі
Про це повідомляє Кавказ. Реалії.
Про рейди розповіли чеченські опозиціонери, які перебувають за кордоном,
"Вивели весь склад кадировоохоронних органів. Дуже багато молодих співробітників віком від 18 до 20 років", - заявили у русі 1ADAT. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
Напередодні глава Чечні Рамзан Кадиров вимагав "посилити роботу щодо забезпечення громадської безпеки, профілактики тероризму та релігійного екстремізму". Він прямо пов'язав це з "трагічними подіями в Дагестані" і заявив про необхідність зробити "особливий наголос" на протидії "радикальній ідеології, що виходить з європейських країн".
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Крім того Кадиров пригрозив сім'ям тих, кого запідозрять у причетності до "ваххабізму".
"Якщо (підозрюваний, - ред) пов'язаний із шайтанами – треба покарати весь його рід. Цей рід повинен знати, що вони несуть відповідальність повністю... І той, хто посягає на брата ( мається на увазі на поліцейського. – ред. ), він повинен розуміти, що по кровній помсті вб'ємо всіх – батька, брата, дядька... Я звертаюся до чеченського народу – знайте, чим займаються ваші діти. Ви всі знаєте симптоми ваххабізму, побачили – відразу повідомляйте дільничному. Краще ми його вчасно зупинимо, ніж потім вб’ємо тебе, твого сина і твого брата", - сказав Кадиров на нараді із силовиками.
- 23 червня 2024 року озброєні особи влаштували теракти в містах Дербент та Махачкала (Дагестан, РФ).
- 26 червня стало відомо, що Кремль активізує протидію екстремістським загрозам на Північному Кавказі, намагаючись зробити видимість стабільного й нормального життя в державі.
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