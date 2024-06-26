Події в Дагестані: Кремль має претензії до губернатора, який "не приборкав" радикальні настрої, - ISW
Кремль активізує протидію екстремістським загрозам на Північному Кавказі, намагаючись зробити видимість стабільного й нормального життя в державі
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що після терактів у Махачкалі та Дербенті, глава Республіки Дагестан Сергій Меліков у зверненні до Народних зборів наказав провести перевірку особистих справ усіх, хто займає керівні посади в регіоні.
Він звільнив голову Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Це сталося після того, як у Махачкалі правоохоронці під час нападу вбили двох його синів, яких ідентифікували як нападників.Російські спецслужби повідомили про затримання Омарова, а йому можуть висунути звинувачення у пособництві терористам.
"Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Кремль "переглядає свій підхід" до запобігання екстремізму на Північному Кавказі та "ставить більше запитань" щодо Мелікова, який досі не приборкав "зростаючі радикальні настрої серед молоді (Дагестану)" після терористичних атак", - йдеться у звіті.
За оцінкою ISW, Кремль намагається зберегти видимість стабільності та нормальності й продемонструвати нібито багатоетнічну і багаторелігійну єдність Росії.
Аналітики Інституту зазначать, що російські військові блогери жорстко критикували місцевих чиновників, які, на їхню думку, знають про зростання екстремізму. Також блогери критикували політику Дагестану за нібито підтримку молодіжних бійцівських клубів зі змішаних єдиноборств, що, на їхню думку, породжує екстремістську ідеологію.
"Обурення російських військових блогерів на адресу дагестанської влади є мовчазним визнанням того, що вони не зацікавлені у посиленні зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб пов'язати теракти 23 червня в Дагестані з зовнішніми акторами, такими як Україна або Захід", - йдеться у звіті ISW.
- В неділю, 23 червня 2024 року, озброєні особи влаштували теракти в містах Дербент та Махачкала (Дагестан, РФ). У Дербенті було підпалено синагогу та обстріляно церкву, в Махачкалі сталася перестрілка. Національний антитерористичний центр РФ вночі повідомив про "завершення активної фази КТО".
- За даними ISW, північнокавказьке відділення Ісламської держави (ІД) Wilayat Kavkaz могло здійснити атаки на церкву, синагоги та правоохоронні структури в Республіці Дагестан (РФ).
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