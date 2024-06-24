ISW припустив, хто міг здійснити теракти в російському Дагестані

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

Там зазначили, що після нападу російська філія IS-K Al-Azaim Media опублікувала заяву, в якій хвалила "своїх братів з Кавказу" за те, що вони продемонстрували, на що вони здатні.

ISW пише, що Al-Azaim не взяв на себе відповідальність, але посилання на Кавказ свідчить про те, що відповідальність за напад несе Wilayat Kavkaz.

Аналітики інституту звернули увагу на попередження від регіональної антитерористичної структури Шанхайської організації співробітництва про те, що організація активізувалася після нападу ІД-К на "Крокус Сіті Холл" під Москвою та посилила заклики до вербування на Північному Кавказі.

У звіті йдеться, що влада РФ намагалася провести "невиразну антитерористичну операцію" на Північному Кавказі, але зосередилась на безпідставному звинуваченні в нападі України та НАТО. Для цих звинувачень немає підстав, наголосив Інститут.

Там дійшли висновку, що дедалі більш напружені стосунки Росії з мусульманською меншиною, особливо на Кавказі, ймовірно, продовжуватимуть забезпечувати Вілаят Казказ та інші групи базою для вербування.