У РФ заявили, що нової зустрічі з представниками США в Саудівській Аравії 25 лютого не буде

Про це пише пропагандистське агентство ТАСС.

"Жодної зустрічі представників РФ та США 25 лютого в Ер-Ріяді не готують", - заявив представник російського МЗС.

Натомість раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що 25 лютого відбудеться другий раунд зустрічі між представниками Штатів і Росії. А той же Рябков повідомляв, що нова зустріч на рівні глав профільних департаментів відбудеться протягом найближчих двох тижнів - наприкінці лютого або на початку березня.

Наразі слова Рябкова у Державному департаменті США офіційно не підтверджували.

Що відомо про першу зустріч делегацій США та Росії в Ер-Ріяді

У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України відреагували.

Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь.

Згодом він також заявив, що можлива зустріч між президентами США та Росії "багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні".

Водночас Трамп заявив, що українського лідера Володимира Зеленського не запросили на зустріч у Саудівській Аравії, тому що "це не було пріоритетом".