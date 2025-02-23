У РФ заявили, що нової зустрічі з представниками США в Саудівській Аравії 25 лютого не буде
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що нова зустріч із представниками США в Саудівській Аравії на 25 лютого не готується
Про це пише пропагандистське агентство ТАСС.
"Жодної зустрічі представників РФ та США 25 лютого в Ер-Ріяді не готують", - заявив представник російського МЗС.
Натомість раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що 25 лютого відбудеться другий раунд зустрічі між представниками Штатів і Росії. А той же Рябков повідомляв, що нова зустріч на рівні глав профільних департаментів відбудеться протягом найближчих двох тижнів - наприкінці лютого або на початку березня.
Наразі слова Рябкова у Державному департаменті США офіційно не підтверджували.
Що відомо про першу зустріч делегацій США та Росії в Ер-Ріяді
У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України відреагували.
Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь.
Згодом він також заявив, що можлива зустріч між президентами США та Росії "багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні".
Водночас Трамп заявив, що українського лідера Володимира Зеленського не запросили на зустріч у Саудівській Аравії, тому що "це не було пріоритетом".
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