Польщу зобов'язали відшкодувати понад 91 млн євро через фінансові зловживання на закупівлі генераторів для України

Про це повідомляє RMF FM.

"Ми дотримуємося політики нульової толерантності до будь-яких звинувачень у шахрайстві, корупції та неправомірних діях у проєктах, що фінансуються Європейським Союзом", — заявив представник Єврокомісії у відповіді на запит видання.

Також стало відомо, що Єврокомісія проведе остаточну оцінку проєкту закупівлі генераторів для України, який фінансується коштами ЄС, наступного року, тобто після завершення періоду субсидування.

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) у своїй заяві повідомило про завершення розслідування та рекомендувало стягнути понад 91 мільйон євро, які мали бути використані для закупівлі та доставки електрогенераторів в Україну.

За даними OLAF, розслідування виявило завищення цін, відсутність конкуренції та надання неправомірних переваг окремим підрядникам. У відомстві наголосили, що зібрані докази свідчать про те, що Урядове агентство зі стратегічних резервів Польщі (RARS) видавало великим підрядникам значні аванси без достатніх гарантій, що створило серйозний фінансовий ризик для фондів ЄС.

Згідно з висновками OLAF деякі підрядники стягували з RARS плату на 40% вищу за фактичну вартість закупівлі, що призвело до значного завищення цін на генератори, придбані за кошти ЄС.

Розслідування, яке розпочалося в липні 2023 року, було завершене в червні 2024-го. OLAF також повідомило, що в його межах було заарештовано щонайменше трьох осіб.

Європейська комісія підписала угоду з RARS на фінансування закупівлі генераторів для України на суму понад 114 мільйонів євро, а термін реалізації проєкту визначено до вересня 2026 року.

Таким чином, фінальний звіт щодо наслідків фінансових зловживань буде підготовлений лише у 2026 році.

"Це стане підставою для ухвалення конкретного рішення Єврокомісії щодо повернення коштів Польщею. Після цього ЄК встановить точні строки виплати", — йдеться в матеріалі.

OLAF доручило Єврокомісії вимагати повернення трохи більш ніж 91 мільйон євро, які вже були виплачені у вигляді авансового фінансування. Як зазначає RMF FM, ця сума буде максимальною, що підлягає поверненню.

"Польща змушена буде повернути ці кошти з державного бюджету. Решта 22 мільйони євро ще не були виплачені ЄК і наразі зарезервовані", — повідомляє видання.