На Херсонщині російський дрон влетів у вікно житлового будинку, постраждала жінка
У неділю, 23 лютого, російська окупаційна армія атакувала з БПЛА селище Ромашкове на Херсонщині. Ворожий дрон влетів у вікно житлового будинку, внаслідок чого постраждала жінка
Про це інформує Херсонська ОВА.
Повідомляється, що ворожа атака відбулася близько 09:30 ранку.
"Ворожий безпілотник влетів у вікно житлового будинку. Внаслідок вибуху 48-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення тулуба, рук та ніг", - повідомили в ОВА.
Потерпілу ушпиталили.
- 22 лютого, російська окупаційна армія скинула з безпілотника вибухівку на цивільний автомобіль у Херсоні, внаслідок чого постраждав 58-річний чоловік.
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