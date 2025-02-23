У Києві з-під криги на Дніпрі дістали тіло чоловіка

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що о 09:47 рятувальники отримали повідомлення від служби "102", що днем раніше на річці Дніпро, в районі вулиці Електриків, зник чоловік.



Рятувальники-водолази виявили потопельника на відстані 30 м від берега на глибині двох метрів. На фото від рятувальників видно, що тіло дістають з пролому в кризі.