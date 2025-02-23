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Головна Суспільство У Києві з-під криги на Дніпрі дістали тіло чоловіка

У Києві з-під криги на Дніпрі дістали тіло чоловіка

Світлана Кравченко
23 лютого, 2025 неділя
13:05
Суспільство

Уранці неділі, 23 лютого, у Подільському районі Києва рятувальники з річки дістали тіло чоловіка, який зник напередодні

Зміст

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що о 09:47 рятувальники отримали повідомлення від служби "102", що днем раніше на річці Дніпро, в районі вулиці Електриків, зник чоловік.

Рятувальники-водолази виявили потопельника на відстані 30 м від берега на глибині двох метрів. На фото від рятувальників видно, що тіло дістають з пролому в кризі.

Тіло чоловіка доставили до берега та передали слідчо-оперативній групі. Наразі обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.
 

  • Від початку 2025 року в українських водоймах загинули щонайменше 79 людей, з них 6 дітей. Серед загиблих на воді переважають чоловіки.
Теги:
Новини
Україна
ДСНС
новини Києва
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