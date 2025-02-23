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У Києві з-під криги на Дніпрі дістали тіло чоловіка
Уранці неділі, 23 лютого, у Подільському районі Києва рятувальники з річки дістали тіло чоловіка, який зник напередодні
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Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що о 09:47 рятувальники отримали повідомлення від служби "102", що днем раніше на річці Дніпро, в районі вулиці Електриків, зник чоловік.
Рятувальники-водолази виявили потопельника на відстані 30 м від берега на глибині двох метрів. На фото від рятувальників видно, що тіло дістають з пролому в кризі.
Тіло чоловіка доставили до берега та передали слідчо-оперативній групі. Наразі обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронні органи.
- Від початку 2025 року в українських водоймах загинули щонайменше 79 людей, з них 6 дітей. Серед загиблих на воді переважають чоловіки.
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