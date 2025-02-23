У Києві другий день поспіль фіксується погіршення якості повітря

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА), посилаючись на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

Згідно з повідомленням, підвищення рівня забруднення, ймовірно, пов’язане з накопиченням завислих часток, таких як пил, через маловітряну погоду та підвищений атмосферний тиск, які ускладнюють розсіювання домішок.

З метою захисту здоров’я мешканців лівого берега в Києві влада рекомендує:

зачинити вікна

обмежити перебування на вулиці

випивати достатню кількість води

увімкнути очищувачі повітря на максимум, якщо такі є.

Згідно з даними моніторингу на правому березі в Києві показники якості повітря варіюються:

проспект Європейського Союзу, 64-Г — 58 (середній рівень)

вулиця Щусєва, 20 — 55 (середній рівень)

вулиця Турівська, 28 — 63 (середній рівень)

проспект Берестейський, 97 — 66 (середній рівень)

вулиця Китаївська, 22 — 61 (середній рівень).

На лівому березі ситуація є критичнішою:

вулиця Харківське шосе, 7/1 — 100 (дуже високий рівень)

вулиця Архітектора Вербицького, 26 — 100 (дуже високий рівень).

Радіаційний фон по всьому місту залишається в межах норми.