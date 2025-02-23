У Києві другий день поспіль фіксується погіршення якості повітря
Станом на 08:00 23 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві є середнім на правому березі та дуже високим на лівому. Мешканцям рекомендують утриматися від прогулянок та не відчиняти вікна
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА), посилаючись на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.
Згідно з повідомленням, підвищення рівня забруднення, ймовірно, пов’язане з накопиченням завислих часток, таких як пил, через маловітряну погоду та підвищений атмосферний тиск, які ускладнюють розсіювання домішок.
З метою захисту здоров’я мешканців лівого берега в Києві влада рекомендує:
- зачинити вікна
- обмежити перебування на вулиці
- випивати достатню кількість води
- увімкнути очищувачі повітря на максимум, якщо такі є.
Згідно з даними моніторингу на правому березі в Києві показники якості повітря варіюються:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г — 58 (середній рівень)
- вулиця Щусєва, 20 — 55 (середній рівень)
- вулиця Турівська, 28 — 63 (середній рівень)
- проспект Берестейський, 97 — 66 (середній рівень)
- вулиця Китаївська, 22 — 61 (середній рівень).
На лівому березі ситуація є критичнішою:
- вулиця Харківське шосе, 7/1 — 100 (дуже високий рівень)
- вулиця Архітектора Вербицького, 26 — 100 (дуже високий рівень).
Радіаційний фон по всьому місту залишається в межах норми.
- Уранці суботи, 22 лютого, у столиці тимчасово погіршився стан повітря. Мешканцям рекомендують утриматися від прогулянок та не відчиняти вікна. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).
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