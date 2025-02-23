Сили оборони збили 138 із 267 "шахедів", 119 безпілотників були локаційно втрачені
За добу Сили оборони ліквідували 7 ворожих танків, 54 артсистеми та 1180 окупантів
Протягом минулої доби, 22 лютого, російська окупаційна армія на війні з Україною втратила 1180 військовослужбовців та десятки одиниць техніки
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 867180 (+1180) осіб,
- танків ‒ 10168 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21151 (+12) од,
- артилерійських систем – 23582 (+54) од,
- РСЗВ – 1296 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1081 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів - 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26428 (+117),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38334 (+91) од,
- спеціальна техніка ‒ 3757 (+3)
Дані уточнюються.
- У суботу, 22 лютого, війська російської армії завдали ударів по Костянтинівці та Покровську Донецької області. Унаслідок обстрілів загинули три людини.
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