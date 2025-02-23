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За добу Сили оборони ліквідували 7 ворожих танків, 54 артсистеми та 1180 окупантів

Марія Науменко
23 лютого, 2025 неділя
07:33
Війна з Росією російська техніка

Протягом минулої доби, 22 лютого, російська окупаційна армія на війні з Україною втратила 1180 військовослужбовців та десятки одиниць техніки

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:
 
  • особового складу ‒ близько 867180 (+1180) осіб,
  • танків  ‒ 10168 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21151 (+12) од,
  • артилерійських систем – 23582 (+54) од,
  • РСЗВ – 1296 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1081 (+1) од,
  • літаків  – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів -  331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 26428 (+117),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38334 (+91) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3757 (+3)
Дані уточнюються.
  • У суботу, 22 лютого, війська російської армії завдали ударів по Костянтинівці та Покровську Донецької області. Унаслідок обстрілів загинули три людини.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
втрати окупантів
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