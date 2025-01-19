"Зараз до всіх заяв Трампа треба ставитись дуже уважно": дипломат Шамшур
Дипломат, колишній Посол України в США та Франції Олег Шамшур вважає, що Дональд Трамп хоче підірвати правила гри в політичній системі США
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Є така поширена думка, що все, що каже Трамп, треба ділити навпіл. В принципі, можливо, це було правильно для першого президентства. Можливо, це було правильно, і очевидно це було правильно, для виборчої кампанії, а зараз до всіх заяв Трампа треба ставитись дуже уважно. Тому що він дійсно хоче буквально підірвати правила гри в політичній системі в Сполучених Штатах і, безумовно, визначити новий порядок денний в міжнародній політиці", - сказав він.
Олег Шамшур вважає, що наслідки, які це матиме для міжнародної політики, можна буде побачити найближчим часом.
"Тобто це вже щодо міжнародної політики, я вважаю, не Америка понад усе, це Америка понад усе плюс, коли домінування Сполучених Штатів у світі є не тільки можливим, але бажаним, за умови, що на це не виділяються такі великі ресурси, не починаються війни, або залученість США до збройних воєнних конфліктів, які тривають довго. Тобто це, мені здається, буде інтегральною частиною політики Трампа під час другого президентства. А є чим все це закінчиться, і які будуть наслідки і для Сполучених Штатів, і для світу, ми побачимо і при чому, я думаю, що ми побачимо це ближчим часом", - зауважив дипломат.
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