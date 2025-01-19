Посол Німеччини в США попередив, що адміністрація Трампа планує змінити конституційний порядок у країні, - Reuters
Посол Німеччини в США попередив, що нова адміністрація Трампа позбавить американські правоохоронні органи та засоби масової інформації їхньої незалежності та передасть великим технологічним компаніям "владу співправління"
Про це інформує Reuters.
Посол посилається на дані конфіденційного звіту, датованого 14 січня, у якому описуються плани Трампа на другий президентський термін.
"Базові демократичні принципи та система стримувань і противаг будуть значною мірою підірвані, законодавча влада, правоохоронні органи та засоби масової інформації будуть позбавлені своєї незалежності та зловживатимуть ними як політичним інструментом, великі технології отримають владу співправління", - йдеться в документі.
Він зазначив, що це може спричинити концентрацію влади в руках президента, що загрожує базовим демократичним принципам і системі стримувань і противаг.
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Крім того, в документі зазначається, що судова система, і особливо Верховний суд США, відіграє центральну роль у спробах Трампа просунути свій порядок денний, але, попри нещодавнє рішення суду про розширення президентських повноважень, "навіть найбільші критики вважають, що це запобіжить найгіршому".
На переконання Міхаеліса, контроль над міністерством юстиції та ФБР є ключовим для досягнення Трампом його політичних та особистих цілей, серед яких масові депортації, відплата передбачуваним ворогам та юридична безкарність.
Він додав, що у Трампа є широкі юридичні можливості нав'язати штатам свій порядок денний, заявивши, що "навіть військове розгортання всередині країни для проведення поліцейських заходів буде можливим у разі оголошення "повстання" і "вторгнення"".
Попри це міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що американські виборці обрали Трампа на демократичних виборах, і воно буде "тісно співпрацювати з новою адміністрацією США в інтересах Німеччини та Європи".
- Як повідомлялося раніше, у перший день на посаді 20 січня новообраний президент США Дональд Трамп планує підписати понад 25 указів та директив у різних сферах - від імміграції до енергетики.
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