Reuters дізнався про плани Трампа на перший день президентства

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Вказано, що Трамп сказав своїй команді, що хоче зробити "великий фурор" у перший день президентства, прагнучи реалізувати свої плани швидше, ніж за минулої каденції.

"Американський народ може розраховувати на те, що президент Трамп використає свою виконавчу владу в перший же день, щоб виконати обіцянки, які він дав йому під час передвиборчої кампанії", - зазначила прессекретарка Трампа.

Очікується, що перші укази будуть зосереджені на згортанні політики Байдена та запобіганні новим сплескам міграції вздовж південного кордону США з Мексикою. Зокрема, Трамп може підписати укази, які передбачатимуть більшу свободу дій співробітників імміграційної служби для арешту людей без кримінального минулого, відправку більшої кількості військ на американо-мексиканський кордон і відновлення будівництва прикордонної стіни.

За даними джерел, ще більше наказів і директив буде видано протягом наступних днів і тижнів. Наразі команда обраного президента працює зі списками проєктів указів.

Видання нагадало, що під час минулого терміну у 2017-2021 роках Трамп у перший день президентства видав лише кілька указів, у той час, як Байден - підписав 17 указів, багато з яких були спрямовані на згортання політики попередника.