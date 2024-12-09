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Трамп пообіцяв помилувати учасників заворушень 6 січня в "перший день" свого президентства

Марія Науменко
9 грудня, 2024 понедiлок
08:08
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив обіцянки помилувати своїх прихильників, причетних до нападу на Капітолій на початку 2021 року, у перший день після вступу на посаду

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.

"Я буду діяти дуже швидко. У перший же день, - заявив Трамп, стверджуючи, що засуджені нападники на Капітолій пройшли через "дуже огидну систему". - Я знаю цю систему".

Він також висловив думку, що можуть бути винятки з його помилування за напад на Капітолій, який мав утримати його в Овальному кабінеті після програшу на президентських виборах 2020 року Джо Байдену - і який був пов'язаний з численними смертями, в тому числі самогубствами травмованих співробітників правоохоронних органів. Він послався на раніше спростовані заяви про те, що антитрампівські правоохоронці проникли в ряди його прихильників і підбурювали до нападу.

Стосовно протестувальників, які напали на поліцейських, Трамп наголосив, що "у них не було вибору". Він також підкреслив, що на них чинився тиск, щоб вони визнали себе винними.

"Все їхнє життя було зруйноване, - наголосив Трамп. - Вони були знищені".

Він також заперечив, що давав вказівки призначенцям своєї другої адміністрації заарештовувати виборних посадових осіб, які брали участь у розслідуванні нападу на Капітолій.

Нагадуємо, понад 1250 людей були засуджені або визнали себе винними у зв'язку з нападом на Капітолій, з яких щонайменше 645 отримали терміни ув'язнення — від кількох днів до 22 років.

Понад 1250 осіб були засуджені або визнали себе винними у нападі на Капітолій 6 січня. І щонайменше 645 осіб були засуджені до певного терміну ув'язнення - від кількох днів до 22 років.

Під час нещодавнього судового засідання один із нападників, Філіп Шон Грілло, насмішкувато зауважив судді, що Трамп його помилує, після того, як був засуджений до року ув'язнення.

Інший засуджений, Едвард Келлі, отримав вирок за замах на вбивство федеральних службовців та складання списку осіб, яких він планував вбити через розслідування нападу на Капітолій.

  • Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати громадянство за правом народження, яке гарантується 14-ю поправкою Конституції, вже в перший день свого президентства.
Теги:
Новини
Кримінал
політика
Президент США
Дональд Трамп
США
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