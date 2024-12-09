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Трамп заявив про наміри змінити 14-ту поправку конституції США щодо громадянства

Марія Науменко
9 грудня, 2024 понедiлок
06:21
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати громадянство за правом народження, яке гарантується 14-ю поправкою Конституції, вже в перший день свого президентства

Зміст

Про це він заявив інтервʼю телеканалу NBC News.

Трамп зауважив, що для виконання цього наміру може знадобитися змінити Конституцію США, можливо, через звернення до народу. Він висловив критику на адресу чинної системи, назвавши її "смішною", і підкреслив, що це право існує лише в США, ігноруючи подібні практики в інших країнах, таких як Канада і Бразилія. 

"Ми повинні покласти цьому край", – наголосив новообраний президент США.

На запитання про способи внесення змін до законодавства, яке закріплено в 14-й поправці, Трамп відповів, що може діяти через виконавчу владу. Він також зазначив, що під час свого попереднього терміну не зміг реалізувати цю ініціативу через пандемію COVID-19.

Окрім цього, Трамп обговорив питання "Мрійників" — іммігрантів, які прибули до США в дитячому віці, і висловив готовність працювати з демократами, аби знайти компроміс щодо їхнього статусу. 

"Ми повинні щось зробити з "Мрійниками". Вони стали успішними, мають роботу або навіть свій бізнес. Нам доведеться щось з ними робити", – підкреслив він.

Довідково: 14-та поправка, ратифікована у 1868 році, гарантує громадянство всім, хто народився на території Сполучених Штатів. Для її зміни потрібна підтримка трьох чвертей штатів.

  • Раніше Дональд Трамп висунув астронавта-мільярдера і ділового партнера Ілона Маска Джареда Айзекмана на посаду очільника NASA.
Теги:
Новини
політика
Президент США
Дональд Трамп
США
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