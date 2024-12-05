Трамп планує призначити астронавта-мільярдера Айзекмана керівником NASA

Про це пише Reuters.

"Джаред керуватиме місією NASA, яка сприяє відкриттям і надихає нас, прокладаючи шлях до новаторських здобутків у галузі космічної науки, технологій та досліджень", - зазначив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За даними Reuters, Айзекман є генеральним директором платіжної компанії Shift4 Payments. Він двічі літав у космос у рамках місій, організованих компанією Ілона Маска.

Зазначається, що якщо його кандидатуру затвердять, він контролюватиме бюджет NASA, що становить близько $25 млрд. Айзекман також керуватиме аерокосмічним портфелем агентства, який фінансує концепції зеленої авіації, а також розгалуженим підрозділом космічної науки.