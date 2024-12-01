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Трамп поставить на чолі ФБР вірного йому юриста Патела: хто це такий

Катерина Ганжа
1 грудня, 2024 неділя
15:52
Світ Каш Патель

Новообраний президент США Дональд Трамп планує висунути Кеша Патела на посаду директора Федерального бюро розслідувань

Зміст

Про це пишуть AP та CNN

"Я з гордістю оголошую, що Каш’яп "Каш" Пател стане наступним директором Федерального бюро розслідувань. Кеш - блискучий юрист, слідчий і борець за "Америку понад усе", який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, відстоюванню правосуддя і захисту американського народу", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Таким чином, чинний директор ФБР Крістофер Рей повинен або піти у відставку, або бути звільненим після того, як Трамп вступить на посаду 20 січня, кажуть в AP.

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Як зазначають у CNN, Дональд Трамп призначив Рея у 2017 році після звільнення Джеймса Комі, втім почав ставитися до нього негативно ще до того, як той пішов з посади.  Ставлення Трампа до ФБР лише погіршилося після того, як у серпні 2022 року на його курорті Мар-а-Лаго провели обшук, а згодом Трампу висунули звинувачення в тому, що він нібито зберігав секретні документи.

Інтерес Трампа до Патела свідчить про його прагнення заповнити вищі посади в правоохоронних органах і розвідці своїми прихильниками, які можуть бути відкритими для виконання його вимог щодо конкретних розслідувань, а також надати президенту імунітет проти можливих майбутніх розслідувань, додають автори.

Що відомо про Кеша Патела? 

Етнічний індієць за походженням Кеш Пател – юрист та колишній співробітник Палати представників і Ради нацбезпеки, який працював в Офісі директора національної розвідки та став високопоставленим чиновником Міністерства оборони в останні дні першої адміністрації Трампа. Зокрема, він відомий критикою дій розвідувальних служб США та схильністю до поширення конспірологічних теорій. 

За даними ЗМІ, він підтримував недоведені твердження про втручання "глибинної держави" у внутрішню політику США та звинувачення у фальсифікації президентських виборів 2020 року.

Більше про висловлювання Патела

Повідомляється, що Пател різко критикував ФБР, а у вересневому інтерв'ю для подкасту закликав розформувати штаб-квартиру агентства у Вашингтоні і перетворити її на "музей глибинної держави".

"Слід діяльності ФБР став таким страшенно великим", - сказав Пател у "Шоу Шона Райана", критикуючи операцію агентства зі збору розвідданих.

Під час інтерв’ю Пател також висміяв ФБР за виданий у 2022 році ордер на обшук у резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, що призвело до висунення проти колишнього президента звинувачень у зберіганні секретних документів. Зрештою, суддя, який розглядав цю справу, відхилив звинувачення проти Трампа. 

У 2023 році в інтерв’ю з колишнім радником Трампа Стівом Бенноном, Пател сказав, що Міністерство юстиції під керівництвом Трампа "переслідуватиме" представників ЗМІ.

"Ми повинні поставити американських патріотів згори донизу", — висловився Пател про Міністерство юстиції.

Він також додав, що департамент під керівництвом Трампа "вийде та знайде змовників не лише в уряді, але й у ЗМІ".

"Так, ми будемо переслідувати людей у ​​ЗМІ, які брехали про американських громадян, які допомагали Джо Байдену фальсифікувати президентські вибори – ми будемо переслідувати вас", – сказав він тоді.

У CNN кажуть, що Пател навіть серед прихильників Трампа вважається суперечливою фігурою.

Зазначається, що численні джерела, обізнані з перехідним процесом Трампа, раніше висловлювали глибоке занепокоєння щодо можливості призначення Патела на посаду директора ФБР, де він мав би широкі повноваження розслідувати політичних ворогів президента, допомагати розсекречувати конфіденційну інформацію та проводити чистку кар’єрних державних службовців. 

"Кеш лякає в бюро", - раніше повідомило CNN джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями щодо ролі директора ФБР.

  • Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити Чарльза Кушнера послом у Франції. Він є батьком Джареда Кушнера, чоловіка старшої доньки Трампа Іванки. 
Теги:
Новини
політика
Індія
Дональд Трамп
США
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