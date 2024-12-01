Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп хоче призначити свого свата Кушнера послом США у Франції

Трамп хоче призначити свого свата Кушнера послом США у Франції

Світлана Кравченко
1 грудня, 2024 неділя
09:44
Світ Чарльз Кушнер

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити Чарльза Кушнера послом у Франції. Він є батьком Джареда Кушнера, чоловіка старшої доньки Трампа Іванки

Зміст

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, пише Politico.

"Я радий номінувати Чарльза Кушнера з Нью-Джерсі на посаду посла США у Франції. Він чудовий бізнес-лідер, філантроп і учасник угод, який буде сильним захисником нашої країни та її інтересів", - написав новообраний президент США.

Чарльз Кушнер - 70-річний американський бізнесмен та засновник компанії Kushner Companies. Його син Джаред Кушнер одружений на доньці Трампа Іванці та був старшим радником Трампа під час його першого терміну.

"Джаред тісно співпрацював зі мною в Білому домі, зокрема над операцією Warp Speed, реформою кримінального правосуддя та угодами Авраама", – йдеться в заяві Трампа.

Кушнер-старший був засуджений у 2005 році за незаконну підтримку передвиборчої кампанії, ухилення від сплати податків і підтасовування свідчень, за що відбув два роки у в’язниці. Але Трамп помилував його в останні дні свого перебування в Білому домі під час першого президентства.

Після затвердження кандидатури сенатом Кушнер замінить на посаді Деніз Кемпбелл Бауер.

  • Також нещодавно Трамп висунув на посаду спецпредставника з урегулювання війни в Україні генерала у відставці Кіта Келлога.
     
Теги:
Новини
Франція
Дональд Трамп
США
Читайте також:
путін
Автор Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
гроші
Автор Ірена Моляр
29 листопада, 2024 п'ятниця
Влада пішла найпростішим і неправильним шляхом: нардеп Синютка про підвищення податків
Дональд Трамп
Автор Тетяна Нижник
30 листопада, 2024 субота
Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
1 грудня
10:27
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни зранку знову атакували громадський транспорт у Херсоні: є загиблі та поранені
10:23
Оновлено
Росіяни вночі атакували Україну дронами: у Києві уламки пошкодили будинок, на Київщині сталася пожежа
10:00
OPINION
Чому колапс режиму Асада вигідний Україні та є катастрофою для Росії
09:52
ппо
Нічна атака РФ 1 грудня: сили ППО знищили 32 ворожих БПЛА
09:25
Харків метро
У Харкові заходи до зимових свят проведуть на станціях метро
08:40
Трамп після перемоги на виборах дзвонив Орбану радитися щодо війни в Україні, - радіо "Свобода"
08:19
За добу на фронті сталося 224 боєзіткнення: окупанти атакують на 10 напрямках
08:03
OPINION
"А раптом?". Як наші політсили готуються до виборів
07:56
Атака на Брянську область 1 грудня
Росіяни заявили про збиття вночі майже 30 дронів: у Калузькій та Брянській областях виникли пожежі
07:35
Оновлено
новини Львівщини
Внаслідок ворожої атаки на селище Царичанка поблизу Дніпра загинули 4 людини, серед 24 поранених – дитина
07:31
втрати окупантів
Сили оборони за добу на фронті знищили понад 1700 окупантів
2024, субота
30 листопада
23:44
Дональд Трамп
"Можуть знайти іншого лоха": Трамп пригрозив БРІКС за амбіції запровадити альтернативу долару
22:45
протест у Тбілісі, 30 листопада
У Тбілісі мітингарі звели барикади біля парламенту та спалили опудало експремʼєра Іванішвілі
22:15
вогонь, полум'я, пожежа
У Кураховому росіяни мають значне просування: подробиці від DeepState
22:08
грузія
США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
21:54
Володимир Зеленський
Американський ведучий Лекс Фрідман запише 3-годинний подкаст із Зеленським
21:44
Грузія, Тбілісі, мітінг
Невдоволені відмовою від ЄС грузинські посли у Нідерландах, Італії, Болгарії, США одночасно подали у відставку, - ЗМІ
21:39
Дмитро Твардовський
На війні загинув батько воротаря "Шахтаря" Твардовського
21:08
Джастін Трюдо
Трюдо вирушив на зустріч з Трампом через його погрози запровадити тарифи на канадський імпорт, – Reuters
20:59
Хвіча Кварацхелія, збірна Грузії, Євро-2024
"Це наш історичний вибір": протести у Тбілісі підтримав найкращий футболіст Грузії Кварацхелія
20:57
Ексклюзив
протест у Тбілісі, 29 листопада
"Буде або так, як в Україні, або так, як у Білорусі": Портников про протести у Грузії
20:55
Чорна п'ятниця
У Чорну п'ятницю американці витратили $10,8 млрд на онлайн-покупки
20:45
Путін з Алішером Усмановим
Російський олігарх Усманов знову очолив Міжнародну федерацію фехтування. Харлан розкритикувала це призначення
20:24
Ексклюзив
путін
"Про таке не попереджають": Портников прокоментував заяви Путіна щодо ударів ракетами "Орешник"
20:13
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Полісся" поступилося "Кривбасу", а ЛБ та "Оболонь" зіграли внічию. Результати та розклад усіх матчів 15-го туру
20:04
OPINION
"Непомічена" Україна
19:12
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави
19:09
Ексклюзив
НАТО
Найбільшою проблемою для країн - членів НАТО є тест п'ятої статті, - політик Рибачук
18:45
електроенергія, графіки відключень
Відключення світла 1 грудня розпочнуться о 13:00
18:36
Ексклюзив
РФ Сирія
Не слід очікувати, що Росія буде перекидати регулярні війська до Сирії, - експерт-міжнародник Сушко
18:35
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували Херсон з БПЛА: 2 людини загинули, є поранені
18:23
Грузинська опозиція змусила суспільне ТБ надати їй можливість виступити
18:04
Киянка познайомилася з хлопцем і запросила його додому, але тому більше сподобалася сумка з 29 тисячами гривень
18:00
Ексклюзив
Бундесвер
Якщо Трамп стане на шлях зради, Європі варто кинути виклик, створивши свою Army Organization, - Піонтковський
18:00
OPINION
блог Андрій Магера
Хто сказав, що Москві потрібен мир?
17:44
сирія бойовики
Сирійські повстанці заволоділи всією провінцією Ідліб, – Reuters
17:20
Дональд Туск
Польща спорудить "Східний щит" не лише на кордоні з РФ та Білоруссю, а й з Україною, - Туск
17:19
TikTok-блогер Владислав Олійниченко "Crawly"
Тролив поляків у костюмі "зеленого гнома", влаштовував безлади: з Польщі до Україні депортували тіктокера-мільйонника Crawly
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 153 боєзіткнення: окупанти 38 разів атакували на Курахівському напрямку
16:38
розбита російська техніка
"Бук", "Тор", "Зоопарк" і не тільки: в Міноборони розповіли, яку техніку ворога знищили ЗСУ протягом листопада
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV