Трамп хоче призначити свого свата Кушнера послом США у Франції

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, пише Politico.

"Я радий номінувати Чарльза Кушнера з Нью-Джерсі на посаду посла США у Франції. Він чудовий бізнес-лідер, філантроп і учасник угод, який буде сильним захисником нашої країни та її інтересів", - написав новообраний президент США.

Чарльз Кушнер - 70-річний американський бізнесмен та засновник компанії Kushner Companies. Його син Джаред Кушнер одружений на доньці Трампа Іванці та був старшим радником Трампа під час його першого терміну.

"Джаред тісно співпрацював зі мною в Білому домі, зокрема над операцією Warp Speed, реформою кримінального правосуддя та угодами Авраама", – йдеться в заяві Трампа.

Кушнер-старший був засуджений у 2005 році за незаконну підтримку передвиборчої кампанії, ухилення від сплати податків і підтасовування свідчень, за що відбув два роки у в’язниці. Але Трамп помилував його в останні дні свого перебування в Білому домі під час першого президентства.

Після затвердження кандидатури сенатом Кушнер замінить на посаді Деніз Кемпбелл Бауер.