Трамп висунув на посаду спецпредставника з врегулювання війни в Україні генерала у відставці Келлога

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Я дуже радий призначити генерала Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та Росії. Кіт має видатну військову та ділову кар'єру, в тому числі працював на дуже відповідальних посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною від самого початку! Разом ми забезпечимо МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ і зробимо Америку і світ знову безпечними!", - написав Трамп.

За даними ЗМІ, раніше Келлог запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з Росією. Водночас США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва.