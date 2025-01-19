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Сирський заявив, що Сили оборони роблять все, щоб не допустити втрату Покровська

Катерина Єсікова
19 січня, 2025 неділя
20:49
Війна з Росією

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові роблять все можливе, щоб не допустити втрату міста Покровськ на Донеччині

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю телемарафону.

"Противник докладає всіх зусиль, щоб його взяти. А ми робимо все, щоб не допустити його захоплення", - каже Сирський.

За його словами, російське командування зосереджує на Покровському напрямку свої найкращі підрозділи та частини: "Він має спроможність їх міняти, бо має більший потенціал для ведення наступальних дій. Поки що".

  • Воєнний оглядач Василь Пехньо зазначив, що на Донеччині росіяни просуваються не так швидко, як їм хотілося б, але зупинити їх не вдається.
Теги:
Новини
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Олександр Сирський
Покровськ
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