Сирський заявив, що Сили оборони роблять все, щоб не допустити втрату Покровська

Про це він заявив в інтерв'ю телемарафону.

"Противник докладає всіх зусиль, щоб його взяти. А ми робимо все, щоб не допустити його захоплення", - каже Сирський.

За його словами, російське командування зосереджує на Покровському напрямку свої найкращі підрозділи та частини: "Він має спроможність їх міняти, бо має більший потенціал для ведення наступальних дій. Поки що".