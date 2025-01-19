Сирський заявив, що Сили оборони роблять все, щоб не допустити втрату Покровська
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові роблять все можливе, щоб не допустити втрату міста Покровськ на Донеччині
Про це він заявив в інтерв'ю телемарафону.
"Противник докладає всіх зусиль, щоб його взяти. А ми робимо все, щоб не допустити його захоплення", - каже Сирський.
За його словами, російське командування зосереджує на Покровському напрямку свої найкращі підрозділи та частини: "Він має спроможність їх міняти, бо має більший потенціал для ведення наступальних дій. Поки що".
- Воєнний оглядач Василь Пехньо зазначив, що на Донеччині росіяни просуваються не так швидко, як їм хотілося б, але зупинити їх не вдається.
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